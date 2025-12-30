Yearender 2025: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 30, 2025 at 6:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਫ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਜੂਰੈਂਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 93ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਅਕਾਦਮੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਆਰਐੱਫ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਫੀਡ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧੀਨ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, 11ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ 33ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯੋਜਨ ਹਨ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਏਆਈਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਅਧਿਆਪਨ-ਪਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪਲਾਂਟ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁੜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ, ਕਣਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਸਰੋਤ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪਿੰਗ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ, ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਖੋਜ ਮੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਮਨੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਪਾਰਕਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਅਧਾਰਤ ਆਟੋ-ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਹਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਇਓਐਨਜ਼ਾਈਮ-ਅਧਾਰਤ ਘਰੇਲੂ-ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਜੈਵਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਿਕਨਾਈ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9 ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ, ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ 9 ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧੀਨ ਸਰਵੋਤਮ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
2025 ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਝਾੜ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 872 ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ ਬਿਸਕੁਟ 1 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ 132, ਜੋ 111-ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 31.5 ਕੁਇੰਟਲ/ਏਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਟ ਜੌਂ ਪੀਐਲ 942, ਮੱਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੀਐਮਐਚ 17, ਜਵੀ ਦੀ ਓਐਲ 17, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਐਸਐਮਐਲ 2575, ਰਾਇਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੀਐਚਆਰ 127, ਆਲੂ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂ 103 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂ 104 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਗਾਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਰੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਪੰਜਾਬ ਮੱਘਰੀ, ਬੈਂਗਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੀਬੀਐਚਐਲ 56, ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੀਨਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਤ, ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਅੰਗੂਰ ਫਲੇਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਜਾਵਟੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਅਤੇ ਗਲੈਡੀਓਲਸ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐੱਫਏਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਰੋਵੇਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਪਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸੂਖਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
"ਫਲੋਰੀਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਬੋਰਲੌਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਸਮਰੱਥ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੱਖੋਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।" - ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ, ਵੀਸੀ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਸਟੀ-ਇਨਸਪਾਇਰ, ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਐਸਆਰਐਫ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਜੇਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਸਆਰਐਫ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਥੀਸਿਸ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ (ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 826, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 725, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 869, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 766, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 677, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 824 ਅਤੇ ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ ਜ਼ਿੰਕ 2) ਅਤੇ ਕਨੋਲਾ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ (ਜੀਐਸਸੀ-7) ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
