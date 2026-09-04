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ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

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ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2026 at 4:47 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ: "ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ"- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਏ ਖਦਸ਼ੇ (etv bharat)


ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ (MSP) ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? SYL ਅਤੇ BBMB ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਓ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।


ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ' (Riparian Law) ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ) ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ) ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CHANDIGARH BORDER FARMERS PROTEST
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ (etv bharat)


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੂੰਜ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਕਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ BBMB (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

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ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ (etv bharat)



ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਾਈਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਵੇ. ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਸੂਲਦੇ ਆ. ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਫਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਐ। "

SYL ਨਹਿਰ ਅਤੇ BBMB ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?

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SYL ਅਤੇ BBMB ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ? (etv bharat)


ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 'ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਾਲ'

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ-ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (Dark Zone) ਵਿੱਚ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਦੇ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਉਂਦੇ ਆਂ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣ। "

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ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ (etv bharat)


ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਪਿਤਾ (ਪਾਣੀ) ਬਣਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ

ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 'ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ' ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ 'ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ' ਬਣ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ?

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ (etv bharat)

ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"



ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ: ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।"

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ: ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ,ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ।"

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ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ (etv bharat)


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਬਾਈ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ (State Rights) ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (Federalism) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।


ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Water Security) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।


ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ - ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।


ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 'ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

CHANDIGARH BORDER FARMERS PROTEST
ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ (etv bharat)

ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਦੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

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