ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ? ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ? ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 25, 2026 at 8:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਕਬਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 120 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਨਸ
ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗਰ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਰਬੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੱਕੀ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
"ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"- ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਵਧੀਆ ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਬੇਮੌਸਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"- ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਟੀਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਰਵਾਇਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25-30% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਲਾਗਤ: ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ: ਫਸਲ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
