ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਕਣਕ, ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਣ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 4, 2026 at 2:12 PM IST

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਹੈ।

'ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ'

ਦਰਅਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।

'ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

'ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਡਰ'

ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ।



'ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2585 ਰੁਪਏ ਤੈਅ'

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। 13 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2585 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।'

