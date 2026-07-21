ਕੀ ਹੈ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਾਰਗਰ ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : July 21, 2026 at 7:44 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਨੀਆ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ 727 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 120 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਮਰਾਲਾ ਲਿਫਟ ਪਲਾਂਟ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਫਟ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 102 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 3000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ।"
"ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 4 ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 727 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 7 ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"-ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪਲਾਂਟ ?
ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 42.205 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 22 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ
ਇਹ ਪਲਾਂਟ 44.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚੰਗਰ ਲਿਫਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਮੁਨਕਿਨ ਸੀ।
ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 42.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਬਿਵਾਲਕਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਹਨ।
- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ
- ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ?
ਡਾਕਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਛੱਪੜਾ ਤੋਂ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ’ ਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਉ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"