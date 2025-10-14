‘ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ’, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜ਼ੀਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਈਏਸੀਆਰ ਦੇ ਮੱਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੁਗਣੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2014-15 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 24.26 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮੱਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 42.28 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਨੋਇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇਮਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈ 20 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੂਕੁਲਿਤ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਸਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ।" - ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
1957 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਤਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ...
|ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ
|ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
|47 ਫੀਸਦੀ
|ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ
|13 ਫੀਸਦੀ
|ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ
|14 ਫੀਸਦੀ
|ਸਟਾਰਚ
|7 ਫੀਸਦੀ
|ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
|13 ਫੀਸਦੀ
|ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ
|6 ਫੀਸਦੀ
|ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ
ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2024 ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ...
|ਸਾਲ 2024 ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ
|ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
|44 ਫੀਸਦੀ
|ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ
|12 ਫੀਸਦੀ
|ਸਟਾਰਚ
|11 ਫ਼ੀਸਦੀ
|ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ
|5 ਫ਼ੀਸਦੀ
|ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
|10 ਫੀਸਦੀ
|ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ
|18 ਫੀਸਦੀ
|ਇਥੋਨੋਇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ...
ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 36,703 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 1.60 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 40,000 ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਣਕ ਲਈ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ 74 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ 3.40 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।