ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣੀ ਹਲਦੀ: ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਝਾੜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਮੁਨਾਫਾ
ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਦਲਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : February 5, 2026 at 5:31 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵੱਜੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਲਦੀ ਪੰਜਾਬ 1 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 2 ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਲੱਗਭਗ 105 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 110 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਢੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਰਕਬਾ
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਘੱਟ ਖਰਚ 'ਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਖਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।