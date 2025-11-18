ETV Bharat / agriculture

Success Story: ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ, ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾ ਰਿਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ

ਚੰਗੇ ਸਬਕ ਕਿਤੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼...

FARMER SUCCESS STORY
ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 3:56 PM IST

5 Min Read
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਠਿੰਡਾ: ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਈ ਐਵਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਬਾਗ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਮੇਂ 20 ਬਾਏ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" - ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ (Etv Bharat)

1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ 1988 ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਬੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।"

ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਪਰ ਬੇਮੌਸਮਾ ਪਪੀਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।" ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਪੀਤਾ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਡਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ਼ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੂਟੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਡਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ (Etv Bharat)

"ਮੈਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੂਆਂ ਤੋਂ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਈ ਐਵਾਰਡ (Etv Bharat)

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ (Etv Bharat)

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ 60 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

