ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ।
Published : November 3, 2026 at 5:13 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। "
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸਰਮਾਈ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।" ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ "ਜੇਕਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਾਰਚ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਜਥੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ (ਪਦਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ/ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੇਸੀਸੀ (KCC) ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ KCC ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਵੀਂ KCC ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਡੀਆਰ) ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"