ਮੌਸਮ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ !
ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਲਓ ਸਲਾਹ...
Published : March 10, 2026 at 9:26 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜ ਦਾ 32.5 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ 33 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤਾਪਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 19 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਂਦੀ 14 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ।"
ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਡਿਗਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 25.4 ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 17 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 25.3 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 7 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਡਾ. ਪਵਨੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ...
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ 2% ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।