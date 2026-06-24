ETV Bharat / agriculture

ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖਾਦ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਮਿਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

NUTRITIOUS COMPOST FROM WASTE
ਬਗਬਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਮਿਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 24, 2026 at 5:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ (ETV BHARAT)

'ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'

75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।



'ਹੋਰ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ'

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

NUTRITIOUS COMPOST FROM WASTE
ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਤਰਲ ਰੂਪੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ (ETV BHARAT)

'ਖਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ'

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਮਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਮਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਫਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਚੀਕੂ, ਅਮਰੂਦ, ਸੇਬ, ਰਕਾਟ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

NUTRITIOUS COMPOST FROM WASTE
ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਫਸਲ ਲਈ ਵਰਦਾਨ (ETV BHARAT)


'ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਦ'

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਕੂੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 'ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਗਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਰੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੇ 15 ਡਰੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'

NUTRITIOUS COMPOST FROM WASTE
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਮਾ (ETV BHARAT)


'ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ'

ਬਾਗਬਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NUTRITIOUS COMPOST FROM WASTE
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਾਮਨ (ETV BHARAT)



'ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ'

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। '

"ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"- ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬਾਗਬਾਨ



'ਬਾਇਓ ਐਂਜਾਈਮ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ'

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਇਓ ਅਜਾਈਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰਲ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NUTRITIOUS COMPOST FROM WASTE
ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਖਾਦ (ETV BHARAT)

'ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ'

ਬਾਗਬਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਅੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।



'ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ
ਕੂੜਾ ਕਮਾਲ ਖਾਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੂੜਾ ਖਾਦ
ਬਗਬਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
NUTRITIOUS COMPOST FROM WASTE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.