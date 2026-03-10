ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕਰਨਗੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਵਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ"
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ।"
"ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਝੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੀ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।"- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਕਿਲੋ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 10 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 300 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ।
"ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।" - ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
"ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੌਰਾ"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਰ ਵੀ ਝਾੜ ਕਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
"ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੀਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵਧੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"- ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
"ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਦੇ ਸੰਦਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।"
"ਝੋਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ"
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰਾਬਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਜਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।"- ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: