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ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ? ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 7:30 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ (ETV BHARAT)


ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ...?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ID ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AgriStack ਦੀ ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ CSC (Common Service Centre) ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ/ਫਰਦ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਫਾਇਦੇ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ MSP ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ , Kisan Credit Card ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ,ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋੜਿਆ ,ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

"ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਣ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।"- ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"



ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਣ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਫਾਰਮਰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ

ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜ-ਖਾਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖਾਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ।"

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