ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ 30% ਉਪਜ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ 30% ਉਪਜ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ !
ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : August 21, 2026 at 5:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 'ਸਪਤਧਾਰਾ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਸਪਤਾਧਾਰਾ' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ "ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ, ਖੋਜ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ" ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਤਰ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ "ਢੁਕਵੇਂ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਰਸਾਇਣਕ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ" ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ "ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।"
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡਿਪੂ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਖਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMNF) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 24,102 ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ, 26.76 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 8,100 ਬਾਇਓਇਨਪੁੱਟ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (BRC) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 40,182 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਖੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ (CRP) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਖਰੀਦਣ, ਜਾਂ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (BRCs) ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।