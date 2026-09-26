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ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ !

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ?

paddy procurement before the official October 1
ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ! (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 5:14 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ (Etv bharat)

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ PR-126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਫਸਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਉਤਪਾਦਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"



ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1.83 ਲੱਖ ਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਸੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਖੰਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फिलਹਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ?

TAGGED:

PUNJAB PADDY SEASON
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ
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