ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ (Basmati export) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 23, 2026 at 10:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Basmati export) ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 65 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 58 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1682, 1885, 1401 ਆਦਿ ਕਿਸਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਫਸਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਟੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 7 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੌਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਾਮਦ (Basmati export) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Basmati export) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ (Basmati export) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗੇਤਾ ਬਾਸਮਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।"