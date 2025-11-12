ETV Bharat / agriculture

ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲਾਮਾਲ !

ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ (ETV BHARAT)
Published : November 12, 2025 at 5:36 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 6:10 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ (ETV BHARAT)

'ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਹਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਸੀਮ, ਗੰਨਾ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸੋਸ਼ਨ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੈਸਲੈਸ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਆਸ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ

BACTERIA FERTILIZ
ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ETV BHARAT)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ?

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'

'ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ'

ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ,ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਬਰਸੀਮ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।'

BACTERIA FERTILIZ
ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ (ETV BHARAT)

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।- ਡਾਕਟਰ ਜਪਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਅਧਿਕਾਰੀ,ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਲੋਜਿਸਟ ਵਿਭਾਗ

BACTERIA FERTILIZ
ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ (ETV BHARAT)

'ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ'

ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਕਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਕੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖਾਦ ਹੈ।'

'ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।'



ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੱਕੀ,ਗੰਨਾ, ਪੁਦੀਨਾ, ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਆਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਖੇਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

BACTERIA FERTILIZ
ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ (ETV BHARAT)

ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਵੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਪੈਕਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਬਾਈਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Last Updated : November 12, 2025 at 6:10 PM IST

