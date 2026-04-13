ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ PAU, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
Published : April 13, 2026 at 5:05 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਹਨ।
"ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ"
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ।"
"ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ"
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।