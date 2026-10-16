'ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ'
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
Published : October 16, 2026 at 4:55 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 12 ਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੌੜਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿਨਤਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਂਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ'।
'ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੀਏਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਨਾਮਣੇ ਖਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ।'
'ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਈਏ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ'।