ETV Bharat / agriculture

ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Progressive farmer honored
ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 5, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

Progressive farmer honored
ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।" - ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

'ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

Progressive farmer honored
ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ (Etv Bharat)

ਔਰਗੈਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ

ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਰ ਵੇਚਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

TAGGED:

PROGRESSIVE FARMER HONORED
ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ
PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.