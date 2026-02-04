ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 33 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : February 4, 2026 at 9:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ, ਕੰਧਾਂ, ਜਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਕਸਿਆਂ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਸਕੀਮ, 33 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 33 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਫਲੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਬੈਂਗਣ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਗੋਭੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ, ਬਰੋਕਲੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ, ਕਰੇਲਾ, ਖੀਰਾ, ਕਕੜੀ ਆਦੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਪੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (1.2 x 0.4 x 0.3 m) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਧਨੀਆ, ਸਾਗ, ਮੇਥੀ, ਬਾਥੂ, ਪੁਦੀਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ (1.2 x 0.4 x 0.16 m) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - - ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਹਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਵੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਭਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਸਪਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਬਕਾ-ਤੁਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" - ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਹਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਪੌਸ਼ਟੀਕ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।"
ਦੇਖਭਾਲ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੌਸਮ ‘ਤੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਟੇਨਰ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੋ ਵਾਰ (ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ) ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 2 ਕਿੱਲੋ ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬੀਜਾਈ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।