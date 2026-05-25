ETV Bharat / agriculture

ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਲਾਂਚ: ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ

ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਐਮਐਚ 17 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਲੇਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।

NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED
ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 7:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਲਈ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੱਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ “ਪੀਐਮਐਚ 17” ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰਾਸ ਦੋ-ਮੰਤਵੀ ਮੱਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਲੇਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਚ 17 ਇੱਕ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬੂਟੇ ਲੰਬੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲੇ-ਸੰਤਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀਐਮਐਚ 17 ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਲੇਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਲਗਭਗ 96 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਾਈਲੇਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਚ 17 ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਈਥਾਨੋਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ।"

ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬੀਜਾਈ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਇਕਸਾਰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅੰਕੁਰਣ ਲਈ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED
ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ (ETV Bharat)

"ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ₹240 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਿਤ ਬੀਜ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇਜ਼) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। " -ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਮਐਚ 17 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਈਥਾਨੋਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੇਜ (Silage) ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।

NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED
ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਐਮਐਚ 17 ਲਾਂਚ (ETV Bharat)

ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ

"ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ

NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED
ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ

ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਿਲ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ) 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਤੱਕ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਘੱਟਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਮੱਕੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬੈਡ ਅਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ।"

NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED
ਮੱਕੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ (ETV Bharat)

ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ

"ਮੱਕੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇਨੋਇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ

NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED
ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ (ETV Bharat)

ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਐਮਐਚ 17 ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

"ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ।" - ਡਾ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਪੀਏਯੂ

NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED
ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ (ETV Bharat)

ਡਾਕਟਰ ਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਮੱਕੀ ਬਰੀਡਰ (Maize Breeder) ਹਨ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

TAGGED:

MAIZE VS PADDY
PLANT BREEDER
PAU LUDHIANA
ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ
NEW VARIETY OF CORN LAUNCHED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.