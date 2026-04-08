ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ ਪੀਏਯੂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ।
Published : April 8, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 10:13 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੀਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਏਟੀਏਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ । ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਜਾਣੋ ਅੰਕੜੇ
ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ
ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 662 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ, 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ।
"ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ।" - ਡਾ. ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਉਤਸਵ
ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਏਯੂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ) ਡਾ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ।" - ਡਾ. ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ
ਪੀਏਯੂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਟਕ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਸਾਡੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਲੋਗਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ
ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨੀਅਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ "ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ" ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ।"