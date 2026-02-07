ETV Bharat / agriculture

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸਾਨ: ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੀਜ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 7, 2026 at 8:43 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (Etv Bharat)

‘ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੂਟੇ’

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਸੈਲਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੂਟੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਬੂਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਏ ਬੂਟੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਆਮ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ, ਵੀਸੀ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ (Etv Bharat)


‘45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੂਟਾ’

ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਇਓ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੂਟਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਟਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੇਤ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੂ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਥਾ ਆਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਬਾਇਓ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਲੂ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਬੂਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਬ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਲੈਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੈਬ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਸਲਾਂ (Etv Bharat)

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਬੀਜ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਸੀਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂ 1 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂ 2 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ, ਵੀਸੀ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕੀ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ?

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ, ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਲਾ, ਆਲੂ, ਅਨਾਰ, ਖਜੂਰ, ਆਰਕਿਡ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ (Etv Bharat)

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

  • ਵਾਇਰਸ-ਮੁਕਤ ਪੌਦੇ: ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ (ਕਲੋਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਲ/ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਪਜ: ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਪੌਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ: ਇਹ ਮੌਸਮ-ਮੁਕਤ ਹੈ; ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਾਰ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  • ਉੱਚ ਬਚਾਅ ਦਰ: ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (Etv Bharat)

ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

  • ਮਹਿੰਗੀ: ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਲੈਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫੰਜਾਈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੇ ਕਲਚਰ (ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਟਾਕ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਪੌਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ: ਇਸ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ), ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਕਲੋਨਲ ਭਿੰਨਤਾ: ਕਈ ਵਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

