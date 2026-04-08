ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖੀ, 3 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਵਰ ਪਿਵੋਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਵੋਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 8, 2026 at 6:32 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਿਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 60 ਲਗਭਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
'ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਤਿਆਰ'
ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੰਜਾਈ'
ਜੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।'
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 120 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 7 ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। - ਜੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ
'ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿਸਟਮ'
ਡਾਕਟਰ ਜੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਵਾਂਗ ਚਲਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਹਰਾ ਵੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।'
'ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ'
ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'