ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ 133 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 4:33 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ 133 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਆਰ 133 ਕਿਸਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪੀਆਰ 131 ਅਤੇ 132 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਪੀਆਰ 133 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਝਾੜ ਪੀਆਰ 131 ਅਤੇ 132 ਝੋਨੇ ਨਾਲੋ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਆਰ 133 ਕਿਸਮ ਵੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

"ਇਹ ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਲਗਭਗ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ, ਵੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ


'ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ'

ਪੀਆਰ 133 ਕਿਸਮ ਲਗਭਗ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 109 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 68.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।"

