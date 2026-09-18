ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬਦਲ ਮੱਕੀ ! ਵਧੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 18, 2026 at 5:59 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਿਸਕੁਟ, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
"ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਤ"
ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ-ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਆਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ"
"ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ।"- ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਹਰ
ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕਿਮਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਬੀਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 87,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਐਮ.ਐੱਚ 228, 223, 22k6 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਕਿਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕਣਕ ਦੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਂਚ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ pbw 887 ਅਤੇ pbw 927 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ pbw rs 1 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੁਟਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ pbw biscuit 1 ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਯ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ pbw 887 ਤੇ 927 ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਕਿਸਮ, ਬਿਸਕੁਟ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਪਾਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਸੋਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।"
"ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
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