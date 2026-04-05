ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਰਕਬਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 9:39 PM IST

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1970-75 ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤੋਰੀਆ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ'

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਇਆ-ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਆਦਿ ਆਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਉਡੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਰਾਇਆ-ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

"ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆਂ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚੇ।" - ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

"ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ"

ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

"ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ'

ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਚਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।'

"ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।" - ਸਚਿਨ ਸ਼ਾਹੀ , ਵਪਾਰੀ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 6200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 5500 ਤੋਂ 6000 ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ 6800 ਤੋਂ 7400 ਰੁਪਏ ਹੈ।"

"ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੇਤਲੇ ਖੇਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕੇਗੀ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧੇਗੀ।" - ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ



ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ਉਪਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਟਾ ਉੱਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਾਉਂਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ।" - ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ , ਆੜ੍ਹਤੀਆ



ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦਾ।"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 6200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਤੋਂ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 140 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 9.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

