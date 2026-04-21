ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ, 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 272 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ।

non-payment of wheat
ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 6:31 PM IST

ਮੋਗਾ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚੇ ਨੂੰ 272 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'

non-payment of wheat
ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ (Etv Bharat)

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਗੜਦੇ ਹਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

