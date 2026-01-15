ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਠੰਢ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ...
Published : January 15, 2026 at 7:51 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਠੰਢ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ, ਮਟਰ ਆਦੀ ਫਸਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਆਈ. ਐਮ. ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਐਵਰੇਜ 3.7 ਡਿਗਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.7 ਡਿਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.2 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਣਕ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ ਆਦੀ 'ਤੇ ਠੰਢ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਮਟਰ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੇ ਜਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੂਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।"
ਠੰਢ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆ ਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਲਸਣ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਵਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲੋਥੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"