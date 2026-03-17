ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ: ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੇਅ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
Published : March 17, 2026 at 7:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ "ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।"
ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।"
ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ-ਘਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਵਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਜ ਜਾਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਸਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।- ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।