ਬੰਦ ਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਬੰਦ ਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਅਤੇ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
Published : June 16, 2026 at 2:42 PM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੀਬ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 135 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਲੋਹ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਕਿਸਨੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪੰਪ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਲੋਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਜਰੀ ਕਿਸਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ 135 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 95 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 135 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।