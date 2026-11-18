ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਇੰਝ ਪਾਓ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ..., ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ...
30 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ?, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
Published : November 18, 2026 at 5:51 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਨਦੀਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਦੀਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ
- ਚੋਣਵੇਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ (Selective): ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ।
- ਗੈਰ-ਚੋਣਵੇਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ (Non-selective): ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ (Pre-emergence): ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ (Post-emergence): ਇਹ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹਰਬੀ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
'ਕੀਟ ਅਤੇ ਫੰਗਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ'
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂ ਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਫੰਗਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
"ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਦੀਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ 25,000 ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਦੀਨ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਸੈਕਟ ਕੀਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।"- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂ ਰੇ
'30 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨਦੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ'
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਿੰਨਾਮਿਥੂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਨ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਦੀਨਾ ਕਰਕੇ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਦੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਜਰਾਇਲ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਨਦੀਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਦੀਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਦੀਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨਦੀਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।"
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