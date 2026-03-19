ਇਫਕੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਨੈਨੋ ਐਨਪੀਕੇ'; ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਇਫਕੋ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੈਨੋ ਐਨਪੀਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

IFFCO launches indigenous Nano NPK, which will increase crop yields at low cost
ਇਫਕੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਨੈਨੋ ਐਨਪੀਕੇ'
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 1:48 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਫਕੋ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ 'ਨੈਨੋ ਐਨਪੀਕੇ' ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ: ਤਰਲ ਅਤੇ ਦਾਣੇਦਾਰ

ਇਫਕੋ ਨੇ ਨੈਨੋ ਐਨਪੀਕੇ ਤਰਲ (8-8-10) ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਐਨਪੀਕੇ ਦਾਣੇਦਾਰ (20-10-10) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?

ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨੈਨੋ ਐਨਪੀਕੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ: ਨੈਨੋ ਕਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
  • ਘਟੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ: ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
  • ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਬਿਹਤਰ ਉਪਜ: ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ ਕਦਮ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' (ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਅਤੇ 'ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' (ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ

ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਫਕੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਏਗੀ।

