ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ

ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Published : June 16, 2026 at 6:21 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਵੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਉਣ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿੰਡ ਦਿਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਔਖੀ
ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਗਰੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਿੰਡ ਦਿਉਣ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉੱਪਰ'
ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।"