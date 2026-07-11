ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ।
Published : July 11, 2026 at 5:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਬਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੇ 87 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੂੰਗਫਲੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਦਲ ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤ ਗਈ ਹੈ।"
"ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਇਸ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਝਾੜ 15.8 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 12.8 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"-ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ,ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪੀਨਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੁੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"