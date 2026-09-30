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1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ?

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।"

paddy arrangment
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 4:24 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਐਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।"

ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ।"

paddy arrangment
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ (ETV Bharat)

"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਕੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।"-ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

paddy arrangment
ਝੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (ETV Bharat)

"ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ"

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਮੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫਲੈਟ 46 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ।"

paddy arrangment
ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ (ETV Bharat)

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਕੰਡੇ ਆਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।"

TAGGED:

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ
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