ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ।

OPPOSITION TO M SEVA APP
ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 27, 2026 at 8:32 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਆਕੇ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਕੀ ਹੈ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ।'

ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਹ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

"ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।" - ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

"ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।" -- ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ'

ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"


'ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ 12 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

"ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ "

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ।'

"ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।" -ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ

'ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ'

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

