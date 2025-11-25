ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਮਾ ਰਿਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 25, 2025 at 5:53 PM IST
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫ਼ਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਫ਼ਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੇਢ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਡੇਢ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
"5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ, ਕਿਸਾਨ
2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਗ਼
ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਚੰਗੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਫਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ- ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਸਫ਼ੈਦਾ।" - ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ, ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਲਚਿੰਗ ਵਿਧੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤਕਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਵੂਵਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੀ ਦੇਸੀ ਖਾਧ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਗ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਹਰਿਲੀ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ, ਕਿਸਾਨ
ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਫਲ
ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਹੋਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ-ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ‘ਫ਼ਲ ਦੀ ਮੱਖੀ’ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੇ ਰੋਗ’ (ਵਿਲਟ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
"ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਜੋ ਕਲੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਥੋਥੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਜੋ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਫੰਗਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਘੋਲ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।" - ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ, ਕਿਸਾਨ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ
ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨ ਕੋਬੰਜ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।" - ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ- ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਸਫ਼ੈਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ੈਦਾ।
ਬਾਕੀ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਅਸਥਾਈ ਸੇਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।