"ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੀਏ", ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੇਮ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PROTEST BY FARMERS
ਸੇਮ ਨਾਲ ਬਰਾਬਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 29, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਸੇਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ ਕਾਰਨ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਮ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4x4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਅੰਨ੍ਹ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਕਿਸਾਨ

'ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਮ ਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ।

