ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਵਾਓ ਝੋਨਾ; ਬਚੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਵਧੇਗਾ ਝਾੜ
ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਚਣਗੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : June 21, 2026 at 2:51 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ?
ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਬਚਤ
ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ 126, ਪੀਆਰ 121 ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਸਾ 44 ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 165 ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰੀਫ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।"