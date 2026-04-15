ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨ

ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ਼ੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ ਹਲਾਤ...

NON LIFTING OF WHEAT
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 15, 2026 at 7:56 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ।

'ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਟ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਦਿਆਂ ਕਣਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

NON LIFTING OF WHEAT
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।'

NON LIFTING OF WHEAT
'ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਜਬੂਰ'

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਾਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਣ 'ਲਗਭਗ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।'

NON LIFTING OF WHEAT
'ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ'

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਏ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਟ ਕਟਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

NON LIFTING OF WHEAT
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ,ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। - ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ

NON LIFTING OF WHEAT
'ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੱਛਮੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 'ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇਗੀ।'

NON LIFTING OF WHEAT
NON LIFTING OF WHEAT

