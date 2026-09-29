ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਗੌਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ..
Published : September 29, 2026 at 7:47 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ MSP ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ MSP ਵਿੱਚ 250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 6200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 5,950 ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 7000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਰਕਬਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 53.2 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 90.7 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਹੁਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।'
'ਸਰ੍ਹੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ MSP ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ'
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਰ੍ਹੋਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ MSP 5,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ 2026-27 ਲਈ 6,200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕਿ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਘੱਟ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 7 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ
'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼'
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।'
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PAU ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'