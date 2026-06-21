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ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਸਣ ਦੀ ਬੰਪਰਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਧੀ ਮੰਗ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ

ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

KASHMIR GARLIC FARMING
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 7:03 PM IST

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ਜ਼ੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ/ਅਨੰਤਨਾਗ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਟਨ ਲਸਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

KASHMIR GARLIC FARMING
ਤਾਜ਼ੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਇਸ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ 32,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ 55,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਨੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ੇ ਲਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੁਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਸਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

KASHMIR GARLIC FARMING
25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ (Etv Bharat)

2024 ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਸ਼ਤ

ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਕੁਲਗਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਸਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 1,400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਲਸਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਲਾਨਾ 1,800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਸਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਲਸਣ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

KASHMIR GARLIC FARMING
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਸਣ ਦੀ ਬੰਪਰਲ ਪੈਦਾਵਾਰ (Etv Bharat)

ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਰੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਬਲੀਪੁਰਾ ਫਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 45 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਸਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਸਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਵਾਹਨ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

KASHMIR GARLIC FARMING
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਸਣ ਦੀ ਬੰਪਰਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਧੀ ਮੰਗ (Etv Bharat)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸਫਾਈ, ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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AGRICULTURE
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ
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ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ
KASHMIR GARLIC FARMING

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