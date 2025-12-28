ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਦਾ ਲਾਭ !
ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਗਯਾਜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਪਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 20 ਗੁਨਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਨੁਸਖੇ।
Published : December 28, 2025 at 12:06 PM IST
ਗਯਾਜੀ: ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਖਾਨਜਹਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 5 ਕੱਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-30 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 30-40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ।
"ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ 5 ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600-700 ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ 6-7 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।" -ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ
'ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ'
ਕਿਸਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਵੱਧੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਨਜਾਹਪੁਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੱਟੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
"ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ
ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੱਠਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
"ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" - ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ
"ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ"
ਸੰਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੰਦਰਦੇਵ ਵਿਦਰੋਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਨਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨ 100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
"ਇੱਥੇ ਮੌਸਮੀ ਟਰਨਓਵਰ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਨਜਹਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਇੰਦਰਦੇਵ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨਪੁਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਕੇ, ਏ, ਅਤੇ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 6 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।" - ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ, ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੁਝਾਅ
ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਤਾਪਮਾਨ 12-20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਰੇਤਲੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 20-25 ਟਨ ਗੋਬਰ ਪਾਓ। ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ 45-60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਲਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਰੇਤਲੀ ਅਤੇ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਾਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।