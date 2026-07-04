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ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਣਗੋਲਿਆਂ

ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Farmers became landless
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 4, 2026 at 7:02 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਗਭਗ 300 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਨ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਗੋਲਿਆਂ (Etv Bharat)

ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਹਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਮੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 275 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।'

Farmers in Sasrali village of Ludhiana
ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)


ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਹਨ'।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ।'

Ludhiana Farmers
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਿਅਆ ਸੋਕਾ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉੱਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 15 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ
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ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੜ੍ਹ
ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ
SASRALI VILLAGE OF LUDHIANA

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