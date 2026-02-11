ETV Bharat / agriculture

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਜਾਣੋ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

SEEDLINGS OF VARIOUS CROPS
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 11, 2026 at 3:19 PM IST

4 Min Read
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ 2008 ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ ਦਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਪੀਆਰ 126 ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ, ਪਿਆਜ, ਪੱਤ ਗੋਭੀ, ਬੈਂਗਣ, ਬੈਂਗਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫੰਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਸਪ੍ਰੇਅ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

SEEDLINGS OF VARIOUS CROPS
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

"ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 10 ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਕਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਚਾਹੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।"- ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

SEEDLINGS OF VARIOUS CROPS
ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ'

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲੂ, ਮੂੰਗੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਨੀਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਕੇ।

SEEDLINGS OF VARIOUS CROPS
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਪਨੀਰੀ (Etv Bharat)

'ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਧ'

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝੂੰਬਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SEEDLINGS OF VARIOUS CROPS
ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

"ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਾਈ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

SEEDLINGS OF VARIOUS CROPS
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ (Etv Bharat)

