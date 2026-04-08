ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ- "ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 8, 2026 at 7:16 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ/ਮਾਨਸਾ/ਬਠਿੰਡਾ/ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੇ-ਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
"ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ"
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 50 ਫੀਸਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।"
"ਜੋ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 10-12 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।"- ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
"ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ"
ਕਿਸਾਨ ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਬੱਲੀ ਹਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੱਲੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ।"- ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2023, 2025 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
"ਠੇੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸਤ, ਸਭ ਬਰਬਾਦ"
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋੜਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਓਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਢੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੰਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।