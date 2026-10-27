ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛਾੜੀ ? ਝਾੜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਝਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 27, 2026 at 4:14 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਔਸਤਨ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਣੇ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।"- ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਫਸਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟਾਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।" -ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਫਸਰ
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਈਆ'
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ?
ਜੱਸੀ ਪਾਓ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।"
"ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"-ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਝਾੜ ?
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ।"
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