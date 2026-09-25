ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਰਮਾ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲ ? ਜਾਣੋ
ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 25, 2026 at 5:15 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਦੁਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਨਾ ਫਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਿਰਾਇਟੀ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"- ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡੇਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।
ਆਖਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਫਲ ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਤਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਨਰਮੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੂਟਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।"
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